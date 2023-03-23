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الاطاحة بمتهم بسرقة الهواتف النقالة وبطاقات "الكي كارد" في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "القت مفارز مكافحة اجرام ميسان/ شعبة مكافحة اجرام الميمونة ، القبض على متهم متخصص بسرقة الهواتف النقالة ومحال الكي كارد".

واضافت: "من خلال التحقيق معه اعترف بارتكابه سرقة (40) هاتف نقال ومبلغ مالي قدره (5) ملايين دينار عراقي وعدد من بطاقات الكي كارد".


واشارت القيادة الى: "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا وتصديق اقواله بدائيا وقضائيًا".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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