انت الان تتابع خبر الاطاحة بمتهم بسرقة الهواتف النقالة وبطاقات "الكي كارد" في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "القت مفارز مكافحة اجرام ميسان/ شعبة مكافحة اجرام الميمونة ، القبض على متهم متخصص بسرقة الهواتف النقالة ومحال الكي كارد".

واضافت: "من خلال التحقيق معه اعترف بارتكابه سرقة (40) هاتف نقال ومبلغ مالي قدره (5) ملايين دينار عراقي وعدد من بطاقات الكي كارد".



واشارت القيادة الى: "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا وتصديق اقواله بدائيا وقضائيًا".