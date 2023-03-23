شكرا لقرائتكم خبر عن غيرت حياة المواطنين فى الصعيد.. إنجازات عديدة لمبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
مدينة سوهاج الجديدة أحد مدن الجيل الثالث
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن مدينة سوهاج الجديدة هي أحد مدن التوأمة، وبالرغم من صدور قرار إنشائها في مطلع الألفينات، إلا أنه بحلول عام 2014 لم يكن يقطن بها إلا بضع عشرات من الأسر فقط، بدون خدمات أو اتصال مع مدينة سوهاج الجديدة، ومع تصميم الرئيس السيسي على سرعة إعمار الصعيد، كانت مدينة سوهاج من المدن التي انصب عليها التركيز بشكل كبير في تنفيذ عملية تنمية حقيقية نراها اليوم على أرض الواقع.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة سوهاج حوالي 102 مليار جنيه بداية من منتصف عام 2014 حتى ديسمبر2022، وذلك في 6 محاور تضمنت: المجمعات الصناعية، والنقل والمواصلات، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والإسكان والمرافق،والحماية الاجتماعية، ومشروع "حياة كريمة"، فقد تم تطوير 181 قرية داخل 7 مراكز، بما يشمل البنية التحتية والمدارس والمستشفياتومشروعات الري، حتى أصبح صوت أهل القرية مسموعًا، وجميع مشاكلهم باتت محلولة.