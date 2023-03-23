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الدوري الإنجليزي.. مفاجأة في قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر

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محمد الفلاح - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي مساء اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس في البريميرليج 2022/2023.

مفاجأة في قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح مهاجم في قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر مارس، بعد أن قدم مستوى مميز خلال مباريات هذا الشهر مع الريدز.  

وبالإضافة إلى ثنائي فريق أرسنال البلجيكي بوكايو ساكا والبلجيكي لياندرو تروسارد، بعد المستوى المتألق الذي ظهرا به خلال شهر مارس الجاري.

ويقع كذلك القائمة، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب برايتون، والسويدي ألكسندر إسحاق من صفوف نيوكاسل، وأخيرًا مينجز من أستون فيلا.

الجدير ذكره تفتتح منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023 مساء السبت الموافق 1 من شهر إبريل القادم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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