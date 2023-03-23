شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يربط مصير إنتقال بيلنجهام إلى ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم الإنجليزي جود بيلنجهام بدأ يفكر بشكل جادي فى الموافقة على عرض ليفربول من أجل ضمه فى الإنتقالات الصيفية المقبلة، والتخلي عن حلمه فى الإنتقال إلى مدريد.

وأضافت التقارير، أن بيلنجهام اشترط عدم رحيل النجم المصري محمد صلاح، من ليفربول فى فترة الإنتقالات القادمة، للوقوف على قراره النهائي بالإنضمام إلى الريدز.

حيث أشارت بعض المصادر المقربة من بيلنجهام، أن صلاح أحد اللاعبين المفضلين للنجم الإنجليزي، والذي سيساعد تواجده كثيرا من الإنتقال إلى ليفربول فى المريكاتو الصيفي المقبل.



ريال مدريد يصدم بيلنجهام

وتلقي بيلنجهام صدمة كبيرة من ريال مدريد، والذي أبدي عدم رغبته فى زيادة العرض المادي من أجل اللاعب، الشئ الذي جعل الباعب يفضل عرض ليفربول فى الساعات الأخيرة.

وتوقف عرض ريال مدريد من أجل اللاعب إلى 100 مليون يورو، فى حين تجاوز عرض ليفربول فى الساعات الأخيرة حاجز ال 120 مليون يورو.