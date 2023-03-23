شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة رونالدو وبرونو فرنانديز المثيرة.. تطور مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن هناك حالة من الإستياء أنتابت النجم البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط اليونايتد، والذي شعر بتلميحات رونالدو ضده فى تصريحات الأخير، بشكل يؤكد على العلاقة السيئة بين الطرفين.

وأضافت التقارير، أن فرنانديز يري أنه له الحق الكامل فى إبداء رأيه، كما أنه لم يهاجم أحد اللاعبين بأعينهم، كل ما فى الأمر أنه أجاب على سؤال أحد الصحفين المتعلق بتطور اليونايتد بهذا الشكل المغاير فى الأشهر الأخيرة.

وبالنظر إلى تصريحات فرنانديز يراه البعض بأنها منطقية، خاصة أن الفريق ارتقي إلى المركز الثالث فى جدول ترتيب البيرميرليج، بعد أن كان خارج المنافسة على المربع الذهبي.

بخلاف حصول اليونايتد على كأس الرابطة الإنجليزية، وبلوغ الدور ربع النهائي فى الدوري الأوروبي عن الموسم الحالي.



تلميحات رونالدو تشعل الأزمة

هذا ويري البعض أن التلميحات الخطيرة، التى كشف عنها رونالدو أمس، عن الصداقة وتعرضه للخيانة من قبل بعض زملائه السابقين، أحد أبرز الأسباب الذي ساهم فى إشعال فتيل الأزمة من جديد أمام وسائل الإعلام.

والتى رأت أن رونالدو يقصد فرنانديز بشكل غير مباشر، فى الأصدقاء المزيفين الذي تعامل معهم اللاعب فى خطوته السابقة.