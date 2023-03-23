انت الان تتابع خبر من "عائلة الحاج متولي".. وفاة فنان مصري كبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدأ الفنان مجدي عبد الوهاب مشواره الفني من خلال برامج الأطفال الشهيرة كبرنامج "بابا شارو" و"أبلة فضيلة"، ثم اتجه للتلفزيون واشتهر في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

كانت آخر أعمال مجدى عبد الوهاب مسلسل "الدخول في الممنوع" بطولة أحمد فلوكس وإيمان العاصي وبشرى وعزت أبو عوف وسوسن بدر ونورهان ومونيا والمطربة أمينة، وحسام داغر وشريف خير الله وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب، وتأليف محمد الباسوسي، وإخراج محمد النجار.



ويناقش المسلسل صراع العائلات ورجال الأعمال في الفترة من 2005 إلى 2010، من خلال قصص حب وزواج وتنافس على صفقات تجارية.