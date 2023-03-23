انت الان تتابع خبر قبيل مواجهة فرنسا في التصفيات الأوروبية.. فيروس يضرب لاعبي هولندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان، أن "المدافعين ماتيس دي ليخت وسفين بوتمان والمهاجم كودي جاكبو ولاعب الوسط جويل فيرمان والحارس بارت فربروجن عادوا إلى منازلهم بقرار من المدرب رونالد كومان".

واستدعى كومان قلب دفاع إنتر ميلان ستيفان دي فري ولاعب وسط بايرن ميونخ رايان جرافنبرخ وحارس فيتيس أرنهيم كيل شخربين كبدائل.



واضطر كومان لاستبعاد عناصر أخرى بسبب إصابات مختلفة، مثل: فرينكي دي يونغ، ستيفن بيرغوين في حين يغيب دينزل دومفريس للإيقاف.

وبعد مواجهة فرنسا ستلعب هولندا على أرضها مع جبل طارق بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بالتصفيات يوم الاثنين.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات فرنسا وهولندا وأيرلندا واليونان وجبل طارق.