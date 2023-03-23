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تحديد مواعيد مباراتين مؤجلتين في الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة بين النجف والقوة الجوية في 30 مارس/ آذار الجاري بعد الإفطار وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي، وذلك على أديم ملعب النجف الدولي.

وسبق أن تم تأجيل مباراة النجف والقوة الجوية لارتباط الأخير بمواجهة الشباب السعودي التي جرت بملعب البصرة الدولي ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.


في سياق متصل، حددت لجنة المسابقات ذات اليوم، موعدًا لمباراة الكهرباء وأربيل المؤجلة من الجولة 21 على ملعب الشعب الدولي وفي نفس التوقيت.

وجاء قرار التأجيل السابق بسبب أعمال الصيانة لملعب الزوراء (الأرض المفترضة للكهرباء) صاحب الترتيب الثالث بالدوري الممتاز بفارق الأهداف عن الوصيف القوة الجوية ونقطة وحيدة عن الشرطة المتصدر ، بينما يحتل أربيل المركز الـ 16 برصيد 22 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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