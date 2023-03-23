انت الان تتابع خبر رفض سياسي لسانت ليغو ودعوات لتظاهرات شعبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تصاعدت وتيرة الجدل حول قانون انتخابات مجالس المحافظات لا سيما بعد تمكّن ائتلاف إدارة الدولة من التصويت على بعض فقرات القانون، الامر الذي أثار حفظية الاوساط السياسية والتوجّه نحو توسعة رقعة المعارضة الشعبية لرفض تمرير سانت ليغو.الاوساط الاكاديمية ترفض تمرير القانون بنسبة 1,9 وتطالب بنسبة منصفة لجميع القوى، فيما دعت الجماهير الشعبية الى التلاحم والوقوف بوجه إصرار القوى السياسية التي تنوي التصويت على كامل فقرات القانون خلال الايام القادمة.