شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم الأندية بإعداد سجل طبي لـ"اللاعبين".. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم القانون الأندية بإعداد سجل طبي للاعبين المسجلين لديها، ونصت المادة 79 من قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة علي :"تلتزم الأندية والهيئات الخاصة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبى عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبى، على أن يتم تحديثه بشكل دورى، وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشرالعدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.

وحظر القانون تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة ، كما تضمن تعريف اتحاد اللعبة الرياضية والاختصاصات. ونصت المادة من ذات القانون 38 علي :"اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التى لها نشاط فى لعبة ما بقصد تنظيم هذا النشاط وتنسيقه بينها، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني، والاتحاد وحده هوالمسئول فنيًا عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها فى جميع الهيئات المشار إليها فىحدود القواعد التى يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة.

وتضمنت المادة 39 من ذات القانون علي اختصاصات اللعبة الرياضية إذ نصت المادة علي :":يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:

١ - وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفنى.

٢ - إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.

٣ - وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية والنقابة العامة للمهن الرياضية.

٤ - المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.

٥ - تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.

٦ - إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.

٧ - تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.