انت الان تتابع خبر برئاسة الشمري.. وفد امني يصل ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وفداً أمنياً رفيعاً برئاسة وزير عبد الامير الشمري، ويضم نائب العمليات المشتركة ووكلاء وزير الداخلية وعدد من القادة الامنيين وصل الى ذي قار".



وأضاف، أن "الزيارة تهدف الى الاطلاع على الوضع الامني وتقييم اجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية وفرض الامن والاستقرار".