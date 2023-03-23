وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني

ثاني هجوم إسرائيلي على مطار حلب في شهر أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت المطار الدولي في مدينة حلب شمال سوريا، مما تسبب في أضرار مادية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ تدريب أوكرانيين على صواريخ باتريوت تسارعت خطط انتهاء تدريب جنود أوكرانيين بالغ عددهم 65 على صواريخ الباتريوت، ودعا المسؤولون العسكريون الأمريكيون الصحفيين من جميع... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ اشتباكات أمنية.. متظاهرون لبنانيون يحاولون اقتحام مقر الحكومة أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، معظمهم من الجنود المتقاعدين، الذين حاولوا اختراق السياج... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ المجلس الوزاري الخليجي يوجه بسرعة استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 155 في مقر الأمانة العامة اليوم، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ وزير الخارجية ونظيره الكويتي يستعرضان العلاقات بين البلدين التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ زلزال يضرب شمال أفغانستان ويقتل 3 بينهم طفلة في باكستان قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.5 درجات هز شمال أفغانستان مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخصين... إسلام آباد : الوكالات إسلام آباد : الوكالات 29 شعبان 1444 هـ 29 شعبان 1444 هـ

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