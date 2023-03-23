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ثاني هجوم إسرائيلي على مطار حلب في شهر
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت المطار الدولي في مدينة حلب شمال سوريا، مما تسبب في أضرار مادية...
تدريب أوكرانيين على صواريخ باتريوت
تسارعت خطط انتهاء تدريب جنود أوكرانيين بالغ عددهم 65 على صواريخ الباتريوت، ودعا المسؤولون العسكريون الأمريكيون الصحفيين من جميع...
اشتباكات أمنية.. متظاهرون لبنانيون يحاولون اقتحام مقر الحكومة
أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، معظمهم من الجنود المتقاعدين، الذين حاولوا اختراق السياج...
المجلس الوزاري الخليجي يوجه بسرعة استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 155 في مقر الأمانة العامة اليوم، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان...
القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن...
وزير الخارجية ونظيره الكويتي يستعرضان العلاقات بين البلدين
التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك على...
زلزال يضرب شمال أفغانستان ويقتل 3 بينهم طفلة في باكستان
قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.5 درجات هز شمال أفغانستان مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخصين...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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