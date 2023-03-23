شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الصحفيين العرب" يهنئ خالد البلشي لفوزه في الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الكاتب الصحفي مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين الكاتب الصحفي خالد البلشي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي جرت الجمعة.

وقال اللامي في بيان له: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اتحاد الصحفيين العرب أن أبعث إليكم وللفائزين بعضوية مجلس النقابة في الانتخابات الشريفة التي جرت يوم الجمعة الموافق ١٧ مارس الجاري والتي تشرفت بحضورها بنفسي وبعض الزملاء عن الاتحاد، راجين لكم ولزملائكم النجاح والتوفيق في خدمة جمهورية مصر العربية".

وتابع:" اختياركم لتولي هذا المنصب العريق يعكس مدى ثقة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين بكم وبقدرتكم على العمل من أجل رفع شأن الصحافة المصرية وخدمة الصحفيين المصريين، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ولجمهورية مصر العربية التقدم والازدهار".