شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات عديدة.. كيف أحدثت مصر طفرة فى منظومة التعليم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الدولة المصرية في إنجازاتها ونجاحها المستمر وذلك من أجل الارتقاء والاهتمام بملف التعليم باعتبار أنه بناة أساسية في الجمهورية الجديدة، حيث شهدت الدولة على مدار السنوات الماضية تطوير كبير شهده في قطاع التعليم فى مصر.

تقرير لمؤسسة ماعت، لفت إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وضعت الدولة المصرية رؤية وخارطة حقيقة من أجل الاهتمام بالتعليم وذلك لأن أساسي في بناء الإنسان، وأن يكون التعليم مواكبة التطور الحديث، بالإضافة إلى الاهتمام بشكل كبير في التعليم الجامعى من خلال زيادة عدد الجامعات وافتتاح الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية.

وأوضح التقرير، أنه ضمن الإنجازات التي قامت بها الدولة في قطاع الدولة تغيير المناهج وتطويرها لتواكب متطلبات العصر، وكذلك الاعتماد على الرقمنة بالإضافة إلى إنشاء جامعات دولية ومدارس نموذجية وغيرها من الإنجازات الكبرى.