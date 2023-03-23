شكرا لقرائتكم خبر عن حماة وطن يُكرم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الدور الخدمي و المجتمعي لحزب حُماة الوطن وبناءاً على توصيات المكتب التنفيذى لأمانة القاهرة بقيادة اللواء أ.ح صلاح المعداوى أمين عام القاهرة ،والمهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة بدعم و تعزيز دور المرأة المصرية .

نظم قطاع شرق القاهرة بقيادة الدكتورة هالة كيره أمين قطاع شرق القاهرة وأمناء الامانات النوعية بالقطاع و أمناء الاقسام بالقطاع، احتفالية ضخمة بمناسبة عيد الأم .

حضر الاحتفالية مجموعة من قيادات أمانة القاهرة يتقدمهم الدكتور عبد الجواد أبو كبّ مساعد أمين عام القاهرة، و المهندس أيمن قطب أمين التخطيط و المتابعة، و المهندس جابر محمد أمين الشباب، محمد عليوة أمين التواصل الشعبي و العمل الجماهيري ، رضا مصلح أمين الصندوق و هيثم زاد الدين أمين العمال و هاني عز الدين أمين إدارة الأزمات و نجوى فتحي أمينة المراسم،و سوسن العوضي أمينة شئون البيئة و العميد حسن العناني المنسق الإداري لشئون الأمانة.

كما حضر المهندس اسماعيل نصر الدين أمين قطاع جنوب القاهرة، كما حضر من أمانة التجمع الأول علي السنوسي أمين عام الأمانة ونادر قطب أمين التنظيم، ومن أمانة التجمع الأول علي السنوسي امين عام الأمانة، ونادر قطب امين التنظيم وجميع أمناء التجمع الأول.

ومن جانبه رحب المهندس محمد جمال الدين، بالحضور و تحدث عن دور الأم و كيف حثنا ديننا الحنيف على رعايتها و الاهتمام بها و أن الجنة تحت أقدامهم بنص حديث رسولنا الكريم.

في حين تناولت الدكتورة هالة كيرة، دور المرأة فى المجتمع و كيف لعبت دوراً هاماً و محورياً فى جميع الأزمات التى مرت بها مصر و كان آخرها ثورة الثلاثين من يونيو لعام ٢٠١٣م .

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات اللاتي قمن بدور عظيم فى رعاية أبناؤهم و رعاية أسرهم و اللاتى يستحقون عن دورهم لقب الأم المثالية

و قدم قطاع شرق للأمهات هدايا رمزية، تعبيراً عن تقديره لدورهن الرئيسي في المجتمع كسيدات ناجحات و مربيات فاضلات.

كما شارك بالحضور وفد من ذوي الهمم و أصحاب مواهب موسيقية خلاقة من فريق طاقة حب و الذي تقوم بالإشراف عليهم الدكتورة وفاء الحكيم.

و تلقت أمانة القاهرة و كذا قطاع شرق القاهرة ، الشكر من الأمهات اللاتي أعربن عن سعادتهن بالتكريم ، كما حرصن على التقاط مجموعة كبيرة من الصور مع قيادات أمانة القاهرة .

و قد جاءت هذة الاحتفالية تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لحزب "حُماة الوطن" طبقاً لتعليمات الأمانة المركزية بقيادة الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حُماة الوطن، و اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب و رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، و اللواء طارق نصير أمين عام حزب حُماة الوطن و وكيل أول لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي .