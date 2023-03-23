شكرا لقرائتكم خبر عن سامح قته: "النايل سات" حققت 38 مليون دولار أرباحاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء سامح قته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" أن الجمعية العمومية التى عقدتها الشركة إستعرضت ما تم تحقيقه من أرباح خلال العام المالى الماضى، مضيفا أن الشركة إستطاعت تحقيق أرباح عن عام 2022 بلغت نحو 38.966 مليون دولار بزيادة تقدر بـ8.213 مليون دولار عن العام السابق بنسبة 26.7٪ فيما بلغت إيرادات النشاط خلال عام 2022 نحو 99.858مليون دولار مقابل 111.760 مليون دولار للعام الماضى بإنخفاض قدره 11.902 مليون دولار وتمثل نسبة الإنخفاض ‏10.65 ‎%‎عن العام الماضى .

وأوضح قته، أنه عرض على الجمعية العمومية نجاح عمليه إطلاق قمر "نايل سات 301" فى يونيو الماضى من الولايات المتحدة الأمريكية كما أصبح جاهز للتشغيل بعد إتمام كل التجارب والإختبارات الفنيه فى نوفمبر 2022.

وأشار إلى أن الشركة نجحت فى توفير التمويل الذاتى "لنايل سات 301" بإجمالي قيمة المشروع بنسبه 100% دون الإستعانه بالقروض سواء الداخليه والخارجية .

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنايل سات أن ما تحقق من نجاحات خلال العام المالى الماضى جاء نتيجة الجهود الكبيره التى بذلتها الشركه لمواجهه التحديات الإقتصاديه والتسويقية للحفاظ على نجاحها فى تحقيق أهدافها الإستراتيجية وعلى مكانتها التسويقية وعلى قاعدة عملائها والحفاظ على أكبر قدر من السيطرة على المعروض بالسوق والبحث عن مصادر جديدة لتنويع مصادر الدخل بالشركة ، وبهذه المناسبة توجه اللواء قته بالشكر لمجلس إدارة الشركة السابق برئاسة اللواء أحمد أنيس.

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على إقرار ميزانية العام الماضى كما وافقت على توزيع الأرباح على المساهمين بمقدار ( 45 ) سنت أمريكى لكل سهم .