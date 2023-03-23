شكرا لقرائتكم خبر عن راجا ابدأ تصنّع المنتجات المغذية للأجهزة المنزلية.. لأول مرة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في اطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"؛ تمكنت شركة راجا ابدأ للصناعات المغذية من تصنيع جهاز البوتاجاز Gas Stove 2.5؛ لأول مرة في مصر، حيث تم تصنيع الجهاز بالكامل من الإستانلس ستيل عالي الجودة بمكونات محلية تصل إلى 90%. ويتضمن الجهاز شعلات حديد زهر وحامل أواني من الحديد لتحمل الخدمة الشاقة ولعمر أطول وكفاءة إشعال عالية. يأتي الجهاز بأبعاد 72 سم، 36 سم، 8.5 سم. ويعمل مع غاز الأنبوبة والغاز الطبيعي، بمعدل استهلاك يصل إلى 444جرام/ ساعة، وبطاقة قصوى 6 كيلو وات. وتم تصنيع 50 ألف بوتاجاز دفعة أولى من الإنتاج مع جاهزية للتوريد.

ومن المخطط أيضاً أن تقوم الشركة بتصنيع العديد من المنتجات المغذية للأجهزة المنزلية لأول مرة في مصر مثل شمعة الإشعال، وبطارية الإشعال، وموتور الشواية، ومولد الشرارة، والمزدوجات الحرارية.

وتعتبر شركة راجا ابدأ للصناعات المغذية، أحد الشركات التي تم تدشينها بواسطة مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية؛ حيث نجحت ابدأ في تحويل المستورد إلى مُصنِّع من خلال تصنيع منتجات مغذية للأجهزة المنزلية لأول مرة في مصر.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ": أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.

كما تُمثل مبادرة "ابدأ" الذراع الاقتصادي لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.