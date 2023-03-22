المملكة تطلق مشروع سلة إطعام في 4 دول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع سلة إطعام الرمضانية في 4 دول، تشمل: ألبانيا وإندونيسيا وغانا والمالديف.

ودشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل بن غازي الحفظي، ونائب رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية تاؤولاند بيتسا المشروع أمس، لتوزيع 2000 سلة غذائية تزن السلة الواحدة منها 67 كجم تشتمل المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 12.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك.

وفيما يستهدف المشروع 2,285 سلة غذائية رمضانية، تزن الواحدة منها 59.8 كجم، تشمل المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيت والذرة والملح والفاصوليا وصلصة الطماطم ومكعبات الماجي، يستفيد منها 13,710 أفراد في غانا، يهدف المشروع في إندونيسيا إلى توزيع 6.687 سلة غذائية تزن السلة الواحدة منها ما يقارب 42 كجم تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 33.435 فردا من الفئات الأكثر احتياجا.

وسلمت المملكة هدية المالديف لشهر الرمضان المتمثلة في 50 طنا من التمور، ضمن البرامج التي تقدمها المملكة لعدد من الدول.