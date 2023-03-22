الصومال تعلن مقتل 3 آلاف إرهابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات الصومالية عن مقتل 3 آلاف عنصر إرهابي من ميليشيات الشباب الإرهابية خلال العمليات العسكرية الجارية في البلاد. وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية أمس، «إنه منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد المتمردين، تمكن الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية خلال الأشهر الستة الأخيرة، من تصفية 3 آلاف عنصر متشدد، كما أصيب 3 آلاف و700 عنصر إرهابي»، مضيفا أن القوات الصومالية حررت كافة مناطق ولاية هيرشبيلي كما تمت استعادة معظم مناطق ولاية غلمدغ.

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