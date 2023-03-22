شكرا لقرائتكم خبر رئيس الجزائر: علاقتنا مع المغرب وصلت إلى اللاعودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن علاقات بلاده مع المغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة.

وأشار خلال حديثه إلى قناة «الجزيرة» القطرية أن قطع العلاقات مع المغرب هو رد فعل، وأعرب عن أسفه لوصول العلاقة إلى هذا المستوى بين بلدين جارين.

وأجرى تبون الأسبوع الماضي تعديلا وزاريا شمل تعيين أحمد عطاف وزيرا للخارجية خلفا لرمطان لعمامرة، ويعرف عطاف، بأنه مهندس غلق الحدود الجزائرية المغربية، إذ قال في لقاء متلفز سابق «إنه كتب مذكرة إلى الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال بمبررات غلق الحدود، وهو القرار الذي تم اتخاذه، ويرى محللون أن تعيين عطاف على رأس الدبلوماسية المغربية لن يأتي بأي حل للخلاف بين الجزائر والرباط».

وكشف الرئيس الجزائري أنه سيقوم بزيارة مرتقبة إلى روسيا في مايو المقبل تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال تبون «زيارتي إلى روسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو المقبل بدعوة من الرئيس الروسي».

وعرض تبون قيام بلاده بالوساطة في الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية ونحن من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية لذلك».

وتربط الجزائر وموسكو علاقات قوية في كافة المجالات، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في 2021، 3 مليارات دولار رغم أزمة جائحة فيروس كورونا. كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.