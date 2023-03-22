شكرا لقرائتكم خبر 44 وزيرا عراقيا يواجهون اتهامات بالفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إلى تفاهمات مع عدد من الدول العربية والأجنبية بشأن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وتسليم المتورطين بسرقة المال العام.

وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، خلال المؤتمر السنوي لتقديم تقرير النزاهة للعام 2022 «لقد أحرزنا خلال المرحلة الماضية تقدما كبيرا في مكافحة الفساد بالتعاون مع الحكومة العراقية ومجلس القضاء والبرلمان وسنحقق خلال المرحلة المقبلة نجاحات وتغييرات جوهرية في مكافحة الفساد وتقليص مساحته».

وأضاف «إن الهيئة ستوقع قريبا اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن استرداد الأموال المهربة وتسليم المتهمين، مؤكدا أن هيئة النزاهة ماضية في كسر هامة الفساد وإحالة المتورطين إلى القضاء العراقي بالتعاون مع خبراء المنظمات الدولية والأمم المتحدة».

وكشف التقرير السنوي لهيئة النزاهة أن الأجهزة القضائية تحقق مع 44 وزيرا ومن هم بدرجتهم و244 من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين في الدولة العراقية بشأن قضايا الفساد واسترداد أكثر من 32 مليارا و859 مليون دينار عراقي ومبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية.

على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، إلقاء القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة.

وقالت خلية الإعلام، في منشور عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، «إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين، مشيرة إلى أن اثنين منهم عملا بما يسمى كتيبة الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتداء الأحزمة الناسفة».

ووفق الخلية، «عمل ما تبقى من المقبوض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية و المواطنين في كركوك قبل أيام التحرير»، لافتة إلى أن عمليات القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض أصولية، وأشارت إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

مسؤولون عراقيون يواجهون تهما بالفساد:

