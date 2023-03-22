إثيوبيا تحذف جبهة تيجراي من قائمة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مشرعون إثيوبيون على إلغاء تصنيف «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» كجماعة إرهابية، في أعقاب وقف لإطلاق النار تم التوقيع عليه قبل 4 أشهر لإنهاء عامين من الحرب الأهلية. ووافق البرلمان على القرار استنادا إلى اتفاق سلام تم توقيعه في الثاني من نوفمبر الماضي، طبقا لما ذكرته مؤسسة «فانا» الإعلامية، حسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس.

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