تدريب أوكرانيين على صواريخ باتريوت

تسارعت خطط انتهاء تدريب جنود أوكرانيين بالغ عددهم 65 على صواريخ الباتريوت، ودعا المسؤولون العسكريون الأمريكيون الصحفيين من جميع أنحاء البلاد وأوروبا، لمشاهدة تدريب الجنود.

وقال الجنرال شين مورغان، قائد فورت سيل «إن نظام صواريخ باتريوت، الذي لم يتم نشره بعد في أوكرانيا، مفيد بشكل خاص للدفاع عن المراكز السكانية والبنية التحتية الحيوية».

ومن المتوقع أن يغادر الجنود أوكلاهوما في الأيام القليلة المقبلة لتلقي تدريب إضافي في أوروبا قبل أن ينتشروا في أوكرانيا ببطارية صواريخ باتريوت التي تشتمل عادة على ست قاذفات متحركة ورادار متنقل ومولد طاقة ومركز تحكم في الاشتباك.

ولم يقدم المسؤولون العسكريون جدولًا زمنيًا محددًا لموعد نشر بطارية الصاروخ في أوكرانيا. لكن المتحدث باسم البنتاجون قال «إن ذلك سيكون أسرع مما كان مخططًا له في البداية».

الدفاع الجوي

وقال الكولونيل مارتن أودونيل، المتحدث باسم الجيش الأمريكي ومقره في ألمانيا، إن القوات الأوكرانية التي تم تدريبها حديثًا «ستندمج مع المدافعين الجويين الأوكرانيين الآخرين» في أوروبا بمعدات باتريوت المتبرع بها من الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا قبل نشرها في أوكرانيا «في الأسابيع القادمة».

وعلى الرغم من اعتراف مسؤولي الجيش بأنهم واجهوا تحديات أولية في التغلب على حاجز اللغة، قال مورغان إن الجنود الأوكرانيين تعلموا بسرعة وتم اختيارهم بعناية بسبب خبرتهم في الدفاع الجوي.

وأضاف: «تقييمنا هو أن الجنود الأوكرانيين مثيرون للإعجاب وكانت الدراسة سريعة جدًا نظرًا لمعرفتهم الواسعة في مجال الدفاع الجوي وخبرتهم في منطقة القتال». «كان من الأسهل، على الرغم من عدم سهولة ذلك، فهم مفاهيم تشغيل وصيانة نظام باتريوت».

جهد دولي

وأضاف أودونيل أن تدريب الجنود الأوكرانيين هو جزء من جهد دولي أكبر يشارك فيه أكثر من 50 دولة تقدم المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وقال جنود الجيش الأمريكي في فورت سيل الذين دربوا الأوكرانيين إنهم فوجئوا بمدى سرعة استيعاب الجنود الزائرين للمفاهيم وتعلموا كيفية تشغيل المعدات. كان لدى العديد من الجنود خبرة سابقة في استخدام نظام صواريخ أرض-جو طويل المدى من طراز S-300 السوفيتي الصنع.