الأردن وسلطنة عُمان تلحق بغالبية الدول العربية وتعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

أعلن الأردن وسلطنة عمان أن غدا الخميس هو أول أيام شهر رمضان، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر المبارك، وفق مصدرين رسميين، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.



وقال مفتي الأردن عبد الكريم الخصاونة -في حديث متلفز مساء اليوم الأربعاء- إن "دائرة الإفتاء قامت بالتعاون مع الدوائر المختصة برصد هلال شهر رمضان، وثبت أن يوم غد الخميس هو غرة الشهر المبارك".



وبدورها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العمانية، في بيان، أن غدا الخميس غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444 الهجري، بعد ثبوت رؤية هلال الشهر.



وبذلك يرتفع عدد الدول العربية التي تبدأ صوم الشهر الفضيل غدا الخميس إلى 17، وفق رصد الأناضول لإعلانات رسمية، إذ شهد أمس الثلاثاء إعلان 15 دول عربية أن غرة رمضان ستكون يوم الخميس.



وتتبقى 5 دول عربية لم تعلن ثبوت رؤية الهلال، وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا إضافة إلى الصومال وجزر القمر.



(وكالات)