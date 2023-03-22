انت الان تتابع خبر مسؤول روسي: موسكو وواشنطن في حالة صراع مفتوح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريابكوف اليوم الأربعاء خلال مشاركته في لقاء حواري في نادي فالداي الدولي: الزملاء الأميركيون يمزحون عند الحديث عن "العمل كالمعتاد" لأن هذا لم يعد موجودا بين الولايات المتحدة وروسيا منذ أمد بعيدوقال: "نحن لا نستطيع أن نستعيد التعاون كما كان في السابق، لا سيما أننا حاليا وجدنا أنفسنا في حالة صراع مفتوح بحكم الواقع مع الولايات المتحدة".

ورد نائب وزير الخارجية الروسي على تصريحات أمريكية بأن روسيا لا تملك الحق القانوني في تعليق مشاركتها في اتفاقية الاسلحة الاستراتيجية الهجومية، حيث قال: "أن اتفاقية فيينا الخاصة بالمعاهدات، تعطي الحق لروسيا بأن تقرر تعليق المشاركة في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وأضاف الدبلوماسي"التعليق من جانبنا يأتي لتأكيد رفضنا البقاء كما كنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق إن روسيا تعلق مشاركتها في المعاهدة لكنها لن تنسحب منها.