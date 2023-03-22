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أكبر تدريبات بالذخيرة لأمريكا وكوريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية هي «الأكبر على الإطلاق» في يونيو كجزء من برنامج للاحتفال بالذكرى الـ70 لتحالفهما، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس.

وكشفت الوزارة النقاب عن البرنامج المصمم لتعزيز تضامن الحليفين، وإظهار التفوق التكنولوجي لجيشيهما وتسليط الضوء على تركيزهما على تحقيق السلام من خلال القوة عن طريق العمل، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة.

ومن المقرر أن يقوم الجانبان بتعبئة معدات عسكرية عالية التقنية، لإظهار قوة النيران والقدرة على المناورة للتحالف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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