أكبر تدريبات بالذخيرة لأمريكا وكوريا

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وكشفت الوزارة النقاب عن البرنامج المصمم لتعزيز تضامن الحليفين، وإظهار التفوق التكنولوجي لجيشيهما وتسليط الضوء على تركيزهما على تحقيق السلام من خلال القوة عن طريق العمل، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة.
ومن المقرر أن يقوم الجانبان بتعبئة معدات عسكرية عالية التقنية، لإظهار قوة النيران والقدرة على المناورة للتحالف.
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