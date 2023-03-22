طالبان تدمر مخبأ لداعش في كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت قوات الأمن التابعة للحكومة الموقتة الأفغانية مخبأ تابعا لتنظيم داعش في العاصمة كابول، الليلة الماضية، طبقا لما ذكره ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان.

وأضاف أن ثلاثة أعضاء من داعش، قتلوا الليلة الماضية، بعد أن هاجمت قوات الأمن التابعة لطالبان مخبأ مهما، خلال عملية خاصة، في المنطقة الثانية، بالعاصمة كابول، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وتابع مجاهد أنه تم ضبط العديد من الأسلحة والقنابل اليدوية والمتفجرات والكثير من أجهزة التحكم عن بعد والكثير من معدات صنع الألغام، خلال العملية.

وأضاف أن داعش استخدم المخبأ للتخطيط وتنفيذ هجوم على أماكن مقدسة وعلى مدنيين في شهر رمضان، والذي تم اكتشافه وتدميره مسبقا.

وكان مسلحو داعش قد أعلنوا المسؤولية عن الكثير من الهجمات الإرهابية في كابول ومزار الشريف وأماكن أخرى من البلاد.