وزير الخارجية ونظيره الكويتي يستعرضان العلاقات بين البلدين

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري الـ155 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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