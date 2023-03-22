على خلفية تحليق المسيرات الأميركية فوق البحر الأسود.. موسكو تحذّر: لا تختبروا صبرنا



قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن قرار واشنطن مواصلة تحليق مسيراتها فوق البحر الأسود يدفع روسيا لاتخاذ إجراءات مواجهة، محذرا واشنطن من اختبار صبر موسكو.



وقال ريابكوف إنه سيتم ضمان أمن روسيا بكل الوسائل المتاحة، مضيفا أن الولايات المتحدة تظهر كل يوم الرغبة في اتباع طريق التصعيد، واصفا هذا المسار بالخطير للغاية، ولفت إلى تورط الولايات المتحدة بالفعل وبشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا.



وحذّر المسؤول الروسي من أن أعضاء الكونغرس الأميركي الذين يطالبون بتزويد كييف بالذخائر العنقودية لا يدركون العواقب المحتملة على حلف شمال الأطلسي "NATO" (ناتو).



يُذكر أنه يوم 14 مارس/آذار الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية فقدان مسيرة من طراز "إم كيو-9" (MQ-9) بعد مناورة مقاتلة روسية فوق البحر الأسود.



وقد أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية العميد بات رايدر إلى أن القوات الأميركية تواصل عملياتها فوق البحر الأسود والتحليق في الأجواء الدولية بما يراعي القانون الدولي.



غير أن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قال إنه يجب تتبع حركة الطائرات المسيرة في المجال الجوي الذي هو جزء من أراضي روسيا وسيادتها.



وأضاف ميدفيديف -في منشور على تليغرام- أن الأميركيين فقدوا عقولهم تماما، وأن التناغم معهم خطأ، رغم الحاجة للاتصالات العسكرية، على حد تعبيره، وأوضح أن الأميركيين انسحبوا من معاهدة الأجواء المفتوحة التي كانت تعطي الحق في التفتيش العسكري.



(وكالات)

