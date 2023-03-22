انت الان تتابع خبر بعد اعلان اعتزاله.. مدريد يخص اوزيل برسالة تقدير كبيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد أوزيل لاعب شالكه وآرسنال وفنربخشة السابق، اعتزاله اللعبة، بعدما تم فسخ تعاقده هذا الموسم مع فريق إسطنبول باشاك شيهير.

ونشر ريال مدريد رسالة مقتضبة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيها: "بعد إعلان مسعود أوزيل اعتزاله كرة القدم الاحترافية، يريد ريال مدريد إظهار تقديره وإعجابه وتعاطفه لأحد لاعبينا الكبار. حظا سعيدا عزيزي مسعود لك ولعائلتك".



وكتب أوزيل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء: "كنت فخورا بكوني لاعبا محترفا على مدار 17 عاما، لكن تعرضت في الفترة الأخيرة لإصابات عديدة، تؤكد أنه حانت لحظة ترك المسرح الكبير لكرة القدم".

وأضاف: "أشكر الأندية التي لعبت لها، شالكة وفيردر بريمن وآرسنال وريال مدريد وفنربخشة وباشاك شهير، أشكر أيضا جميع زملائي والمدربين الذين عملت معهم، وكذلك الجماهير التي ساندتني كثيرا".

كما وجه اللاعب الألماني الشكر لأفراد عائلته وأصدقائه والمقربين منه، مشيرا إلى أنه سيظهر من حين لآخر عبر حساباته الرسمية للحديث إلى الجماهير.