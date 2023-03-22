انت الان تتابع خبر بيلاروسيا تعلق على تزويد اوكرانيا بقذائف يورانيوم: سيكون ردنا فظيعاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لوكاشينكو إنه "إذا زودت بريطانيا كييف باليورانيوم، ستزودنا موسكو بيورانيوم حقيقي"، مشرا الى انه" شيء فظيع وخطير".

واضاف أنه "حالما تنفجر الذخيرة البريطانية في مواقع القوات الروسية "فإن الرد سيكون فظيعاً، ودرساً لكوكب الأرض بأسره".



وتابع: "يجب أن نتحرك نحو حل سلمي، كل من القيادة الروسية وإحدى أكبر القوى في العالم، الصين والعديد من الدول الأخرى توافق على هذا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هدد بدوره أمس، بأن بلاده "ستضطر إلى الرد" إذا أرسلت المملكة المتحدة قذائف مصنوعة من اليورانيوم المنضب إلى القوات الأوكرانية، متهماً الغرب بنشر أسلحة تحمل "مكوّنات نووية".