شكرا لقرائتكم خبر عن "الضامن غارم".. ازاى تتصرف لو ضمنت حد وهرب؟ نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الضامن غارم"، استعرض خلاله كيفية التصرف حال قيامك بضمان أحد الأشخاص ثم تخلى عنك وهرب، و7 مخاطر تواجه الضامن، و4 دفوع تخلصك من التزامات دفع قيمة القرض والغرامات والفوائد، عقوبة الضامن تصل لـ"السجن" والغرامة، و6 نصائح قبل الوقوع فى المحظور.

ففي كثير من الأحيان يقوم الكثيرين من الأشخاص بضمان شخص أخر عند الرغبة في الحصول على قرض من البنك، إلا أن الضامن لا يدرك أنه في حالة تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، أو في حالة هروب صاحب القرض من سداد قيمة الأقساط البنكية، فإن الضامن يعد المسؤول الأساسي أمام البنك والذي سيتحمل دفع قيمة القرض، ليس هذا فحسب بل سيتحمل دفع الغرامات والفوائد على القرض، وخلافه من الرسوم القانونية في حالة إقامة دعوى ضده، ولأجل ذلك تتردد مقولة: "الضامن غارم"، وإليكم التفاصيل كاملة:

لـ"الضامن" 7 مخاطر.. إزاى تتصرف لو ضمنت حد وهرب؟.. 4 دفوع تخلصك من التزامات دفع قيمة القرض والغرامات والفوائد.. العقوبة تصل لـ"السجن".. و6 نصائح قبل الوقوع فى المحظور.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة



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