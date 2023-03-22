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برشلونة مهدد بالإقصاء من دوري ابطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "كونفيدينسيال" أن "إدارة النزاهة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم خاطبت في 24 شباط الماضي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للمطالبة بكافة التفاصيل في التحقيقات القانونية السارية ضد البارسا".

ويواجه برشلونة تهمة الفساد الإداري في منح 7 ملايين يورو لنائب اللجنة الفنية للحكام، إنريكيز نيغريرا، وسيتم الفصل في القضية خلال شهر حزيران المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه "حال إدانة البارسا، فسيكون اخترق المادة 50 من لوائح اليويفا التي تحظر على أي ناد القيام بأي نشاط يؤثر على نتيجة مبارياته المحلية أو القارية".

وتنص هذه اللائحة أيضا على عقوبة مدتها الإقصاء لمدة موسم واحد من المسابقات الأوروبية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على برشلونة الذي ينتظر مكافآت دوري الأبطال لتحسين وضعه الاقتصادي.

يذكر أن النادي الكتالوني يتصدر جدول ترتيب برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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