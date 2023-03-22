انت الان تتابع خبر الأمن السيبراني.. هل يشكّل معضلة تكنولوجية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هذا ما دعا جامعة القادسية لعقد مؤتمرها التكنولجي الخامس لوضع حلول مناسبة مع متطلبات العصر.أمن المعلومات والحسابات البنكية والتعاملات المالية للأنظمة العالمية، وحمايتها من الاختراق وسرقة البيانات والتجسس عليها باتت تمثّل أعلى مستويات حماية الامن القومي للدول.