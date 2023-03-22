انت الان تتابع خبر القوانين المعطلة لم تحظى بما حظي به قانون الانتخابات في البيت التشريعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الوقت الذي ينتظر الشارع العراقي بشغف إقرار وتمرير القوانين المعطلة ولا سيما قانوني الموازنة والضمان الاجتماعي، مراقبون وصفوا عمل البرلمان بالبطيء.مختصّون في الشأن السياسي شدّدوا على ضرورة المضي بتمرير القوانين المعطلة مؤكّدين ان قانون الانتخابات مهم لكنه ليس الاهم .