شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف "الأحزاب المصرية" يدعو لإعلان موعد انطلاق "الحوار الوطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، سؤالا للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، عن أسباب تأخر انطلاق الحوار الوطنى حتى الآن.. داعيا التعجيل بانطلاق الحوار الوطني.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب، إن هناك آمالا عريضة علي الحوار الوطني لوضع رؤى وتصورات، بشأن جميع التحديات التي تواجه المصريين في الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وأكد أن جميع الأحزاب والقوي السياسية قدمت رؤيتها بشكل كامل بشأن محاور الحوار الوطني، سواء الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، مشددا على ضرورة سرعة انطلاق الحوار الوطني الذي مر علي دعوته ما يقرب من عام.

وتساءل: ما هى الأسباب التي أدت إلى تأخير الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا :" نقدر لكل قيادات مجلس أمناء الحوار الوطني عن جهدهم المبذول في القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطنى، معلنا دعم أحزاب التحالف الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطنى على الجهد الكبير المبذول للإعداد لمؤتمر الحوار الوطنى وضمان نجاحه لمصلحه مصر والمواطنين المصريين.. لكننا نتساءل أيضا لماذا لم ينطلق حتى الآن الحوار الوطني".

وأكد أن عدم انطلاق الحوار الوطني حتي وقتنا هذا يأتي بنتائج عكسية، وربما تثير حالة من الاستنكار لدي القوي السياسية المصرية، مشيرا إلي أن الجميع يترقب انطلاق الحوار الوطني.