شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها السعودية 5 ساعات.. ساعات العمل فى رمضان بالتشريعات العربية.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "ساعات العمل فى رمضان بالتشريعات العربية"، استعرض خلاله عدد ساعات العمل فى رمضان فى عدد من الدول العربية، حيث تختلف من دولة لأخرى أبرزها المشرع المصرى الذى لا يزال يحتفظ بعدد ساعات العمل فى رمضان لتصل لـ8 ساعات، ويتم تخفيض هذه الساعات لـ6 ساعات ولكن بشكل ودى وليس قانونى، بينما القانون الإماراتى والبحرينى يقرر ساعات العمل فى رمضان لـ 6 ساعات فقط، والسعودى لـ 5 ساعات، وخبير يوضح ساعات العمل فى 7 دول عربية، وإليكم التفاصيل كاملة:

ساعات العمل فى رمضان بالتشريعات العربية.. 8 ساعات عمل بالقانون المصرى ولا استثناءات.. وتخفيض المعدل فى الإمارات والبحرين لـ6 ساعات.. والسعودية 5 ساعات.. وخبير يوضح ساعات العمل في 7 دول عربية



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