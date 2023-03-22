انت الان تتابع خبر الانواء الجوية: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وهطولاً للأمطار بالأيام الاربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر على أقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر على أقسامها الجبلية وتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار البيان إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة ليلاً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

واوضحت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً ممطراً وتكون الأمطار رعدية احياناً وغزيرة ليلاً خاصة في اقسامها الشرقية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون الأمطار رعدية احياناً وغزيرة ليلاً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً ممطراً ،ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

