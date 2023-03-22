انت الان تتابع خبر شاب يشعل النار على مسن لدى خروجه من المسجد في انكلترا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثقت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة خروج المسن من المسجد ليقترب منه شاب مجهول ويتبادل معه أطراف الحديث لبرهة، قبل أن يرشه بسائل حارق ويشعل النار فيه.

من جهتها، أعلنت السلطات البريطانية أن الرجل أصيب بحروق خطيرة نتيجة الهجوم الذي وقع مساء الاثنين، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبها به، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.

وقالت الشرطة إن المهاجم سكب على المسن سائلا سريع الاشتعال، لم يحدد نوعه بعد، وأضرم النار فيه.