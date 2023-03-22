انت الان تتابع خبر القبض على 11 إرهابياً في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، "جهود استخبارية وميدانية مكثفة تقوم بها مفارز جهاز الأمن الوطني أفضت إلى إلقاء القبض على (١١) إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق المادة (4 إرهاب) عمليات القبض جرت في محافظات (كركوك، ونينوى، والأنبار) وذلك بعد نصب كمائن محكمة لهم".واضاف البيان انه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".