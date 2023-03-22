انت الان تتابع خبر الحكيم يطالب بالضغط على دول المنبع بشأن الخزين المائي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مؤشرات الخطر في تصاعد مستمر فيما يخص الخزين المائي في العراق وفقاً لتقارير الجهات والشخصيات المختصة، مع استمرار السياسات التي تنتهجها دول المنبع، ما يتطلب المزيد من أساليب الضغط والتفاهم مع تلك الدول وبشكل عاجل".وأضاف: "في اليوم العالمي للمياه ندعو إلى اعتماد هذا الملف كملف سيادي والتعامل معه بمقتضى ذلك".

وذكر الحكيم: "كما نحث على اعتماد استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها وتطويرها واعتماد السياسات والآليات الحديثة التي تهدف إلى الترشيد".

