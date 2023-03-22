انت الان تتابع خبر اسعار النفط تواصل التذبذب.. برنت يتراجع لأقل من 75 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6% إلى 74.84 دولار للبرميل في الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش. وكانت قد ارتفعت بأكثر من 3% هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.7% إلى 69.20 دولار، نقلاً عن "رويترز".



وقالت مصادر إن بيانات أصدرها معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 آذار.

وخالفت الزيادة الضخمة توقعات 8 محللين استطلعت رويترز آراءهم بتراجع المخزونات بنحو 1.6 مليون برميل.

وسيترقب التجار والمحللون بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، لمعرفة ما إذا كانت تؤكد علامات ضعف الطلب على النفط الخام.