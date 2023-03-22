انت الان تتابع خبر توضيح أمني بشأن طبيعة الاصوات "القوية" في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تود ان تطمئن أهالي قضاء الشامية بأن الأصوات القوية التي ظهرت في الجو قبل لحظات تعود إلى صيانة في أنبوب الغاز".

وأضافت: "طبيعة الاصوات ولدت لدى الاهالي الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي وصلت إلى إعلام قيادة الشرطة والعمليات قبل لحظات ، لذا اقتضى التنويه".

