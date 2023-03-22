انت الان تتابع خبر "تراجع قياسي".. أمريكا وبريطانيا تنفردان باكثر الدول عجزاً تجارياً خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تحليل أجرته وكالة نوفوستي لبيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية، في نهاية عام 2022، ارتفع عجز الولايات المتحدة بنسبة 9.9٪ إلى الحد الأقصى البالغ 1.18 تريليون دولار. وسجلت بريطانيا أيضا رقما قياسيا للعام الماضي، حيث ارتفع عجزها التجاري بمقدار الثلث إلى 290.4 مليار دولار، والهند زاد عجزها بمقدار النصف العام الماضي إلى 268.3 مليار دولار.واحتلت فرنسا، التي نما عجزها التجاري 1.8 مرة على مدار العام إلى 171.7 مليار دولار، المرتبة الرابعة بين الاقتصادات الكبرى، بينما جاءت اليابان، التي نما عجزها التجاري بنحو 10 أضعاف إلى 150.5 مليار دولار، في المركز الخامس.

وتشمل أكبر 10 اقتصادات ذات أعلى قيمة للسلع المستوردة على الصادرات تركيا (109.5 مليار دولار)، وإسبانيا (71.5 مليار دولار)، والفلبين (58.2 مليار دولار)، وهونغ كونغ (49.8 مليار دولار)، وبنغلاديش (48.1 مليار دولار).

بالإضافة إلى ذلك، انتقلت ستة اقتصادات سجلت فائضا تجاريا في عام 2021 إلى المنطقة السلبية العام الماضي: كوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلاند والمجر وتشيلي وسلوفاكيا والسويد.

ونتيجة لذلك، سجل 35 اقتصادا رئيسيا في العالم عجزا تجاريا في عام 2022 بإجمالي 2.9 تريليون دولار مقارنة بـ 29 اقتصادًا بقيمة 2.1 تريليون دولار في العام السابق.

وأجرت نوفوستي الدراسة على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية لأكبر 60 اقتصادا في العالم.

