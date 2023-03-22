شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أبرامز" الأمريكية تسابق سيناريوهات الحرب.. وتطوي الزمن نحو أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في وتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا، تطوي دبابات "أبرامز" الأمريكية الزمن نحو أوكرانيا في جدول معجل يسابق سيناريوهات حرب مفتوحة.

والثلاثاء، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ الولايات المتحدة ستُسلّم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بحلول الخريف، كما سترسل أنظمة دفاع جوي "باتريوت" وفقًا لـ "جدول زمني معجّل".

وفي تصريحات إعلامية، قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، إن واشنطن اتخذت بالتنسيق مع كييف "قرارًا بإرسال دبابات أبرامز من طراز إم1أي1".

وأضاف "سيسمح لنا ذلك بتسريع مهل التسليم إلى حد كبير وتقديم هذه القدرات المهمة إلى أوكرانيا بحلول خريف العام الحالي".

وأكد المتحدث أنّ الدبابات ستمنح أوكرانيا "قدرة مشابهة جدًا لطراز إم1أي2" الذي كانت واشنطن خططت لإرساله في البداية، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الاختلافات بين الطرازين.

وأوضح الجنرال رايدر أنّ توفير دبابات من طراز إم1أي2 كان سيستغرق أكثر من عام.

وستتسلم أوكرانيا أيضًا أنظمة دفاع جوي متقدّمة من طراز باتريوت قبل الموعد الذي كان مقررًا.

وقال رايدر "نحن واثقون بأننا سنكون قادرين على تسليم (أنظمة) باتريوت وفقًا لجدول زمني معجّل"، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين يتدرّبون على النظام "بشكل أسرع من المتوقع، نظرًا لاستعدادهم وحماستهم لتنفيذ التدريب".

وتقود واشنطن حملة دولية لمساعدة أوكرانيا بعد أن شكلت على الفور تحالفًا من عشرات الدول لدعم كييف منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022.

وفي ضوء موازين القوى على الأرض وطول أمد الصراع، تدفع الولايات المتحدة نحو ترجيح الكفة الأوكرانية لتحسين شروط التفاوض في حال قادت التطورات نحو الغرف المغلقة.

وتخشى واشنطن في كل ذلك ارتدادات نصر محتمل لموسكو على موقعها بخارطة القوى الدولية، والنظام العالمي، أو أن تقود الحرب نحو مفاوضات تناور فيها روسيا من موقع قوة.