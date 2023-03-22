زلزال يضرب شمال أفغانستان ويقتل 3 بينهم طفلة في باكستان

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.5 درجات هز شمال أفغانستان مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخصين بشرق البلاد وطفلة في باكستان المجاورة.

ووقع الزلزال على عمق كبير بلغ 194 كيلومترا وكان مركزه في سلسلة جبال هندو كوش بالقرب من إقليم بدخشان الأفغاني النائي.

وقال شرطي إن فتاة عمرها 13 عاما لقيت حتفها عندما انهار فوقها جدار بمنزلها، وأصيب 150 شخصا في منطقة سوات بشمال باكستان حيث أعلنت المستشفيات حالة الطوارئ.

وأوضح متحدث باسم وزارة مواجهة الكوارث في أفغانستان أن شخصين قتلا في إقليم لغمان بشرق البلاد.

وأفادت السلطات وموظفو إغاثة بأن السكان شعروا بهزة شديدة في بدخشان ومناطق شمالية أخرى.

وفي إقليم خيبر بختونخوا بشمال باكستان، قال متحدث باسم الشرطة إن جدارا بطول 90 مترا حول مركز للشرطة انهار، لكن ذلك لم يسفر عن أي إصابات.

وشعر السكان بالهزة في العاصمة الهندية نيودلهي.

يذكر أنه في 22 يونيو، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال قوته 5.9 درجات ولاية باكتيكا الأفغانية، وكان الأكثر حصدا للأرواح في أفغانستان منذ حوالى ربع قرن.