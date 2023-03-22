شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة عليا لشؤون جائزة "المبدع الصغير".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، لمناقشة مشروع قانون "جائزة المبدع الصغير" على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتى تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير.

وجاء نص المادة كالتالي:

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.

2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

3-رئيس دار الأوبرا المصرية.

4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

5-المستشار القانوني لوزير الثقافة.

6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة ، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

وقد تم حذف فقرة :" ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى" .

كما أقرت اللجنة المادة الخاصة بالنشر والتي جاء نصها :" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.