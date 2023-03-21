شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند ينتقل إلى باريس ضمن صفقة تبادلية ضخمة.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان يسعي لعقد صفقة تبادلية ضخمة مع مانشستر سيتي فى سوق الإنتقالات الصيفي القادم.

حيث أوضحت التقارير أن الفريق الباريسي يرغب فى الحصول على خدمات المهاجم النرويجي هالاند، فى المقابل يحصل السيتي على الجناح البرازيلي نيمار فى صفقة تبادلية هى الأكبر فى الساحة الأوروبية.

وعلى الرغم من العرض المغري من قبل الجانب الفرنسي، إلا أن السيتي يرفض فكرة التفريط فى خدمات هالاند على الإطلاق، مشيرا إلى أن اللاعب يعد أحد أعمدة الفريق الأساسية.



باريس يغري السيتي بصفقة آخري

وفى هذا الإطار، يري باريس أنه قد يكون قادرا على إغراء السيتي، من خلال عرض خدمات راموس من أجل إتمام هذا الإنتقال، الشئ الذي قد يدفع مسئولي الفريق السماوي للموافقة على هذا العرض.



هالاند يرفض عرض باريس

ومن جانبه، لاقي هالاند إنتقال هالاند إلى باريس بسخرية كبيرة للغاية، خاصة أن مثل هذا العرض يراه اللاعب بأنه غير مناسبا لإمكانياته، كما أنه لا يرغب فى ترك البيرميرليج من أجل الإنتقال إلى مستوي أقل بالدوري الفرنسي.