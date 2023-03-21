إعدام ومحاكمة إعلاميين لإرهاب الشعب اليمني

كشف مصدر إعلامي في العاصمة صنعاء تورط الحوثيين في إعدام عدد من الإعلاميين خلال السنوات الـ8 الماضية، مبينا أن أساليب الإعدام متفاوتة بين قتل مباشر وتعذيب وانتهاكات متعددة، وحبس البعض منهم، ووضع غرامات مالية بمبالغ ضخمة، متجاهلين القوانين الدولية والحقوق الإنسانية. 10 ملايين

وقال المصدر في حديث خاص إن الحوثيين أصدروا أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات للإعلامي أحمد علاو، وسنة ونصف للمومري،‬ وسنة للإعلامي أحمد حجر، وستة أشهر لحمود المصباحي، مع مصادرة هواتفهم، وحذف قنواتهم وغرامة 10 ملايين، والتنفيذ من تاريخ القبض عليهم، وأضاف المصدر أن هذه الأحكام لا يوجد مبرر لها.

حكم باطل

ومن جانبه أوضح المحامي اليمني محمد علاو في تصريح خاص أن المحكوم ظلما احمد يحي علاو بقوله: «هوابن عمي مباشرة من نفس اسرتنا ، و هذا حكم باطل وصادر من محكمة باطلة وغير دستورية وهدفهم كان لارهاب الشعب اليمني والناشطين في الداخل المعارضين للحوثيين عن تداول او اذاعة اي اخبار تنتقدهم» ، واضاف ندين ونستنكر هذه المهزلة التي يسمونها احكام قضائية ونعتبرها انتقام سياسي متعمد ضد كل من ينتقدون فساد الميليشيات الحوثية وسوف تسقط تحت اقدام شعبنا مهما طال الزمان.

خداع وتلاعب

وبين المصدر بأن الاحكام أصدرت وفق توجيهات وقناعات العصابات الارهابية ، و انها تاتي كنوع من المداهنة والخداع والتلاعب بمشاعر الناس والسعي الى تهدئة المواطنين بمعرفة مصير عدد من المختطفين والسجناء الاعلاميين .

واكد ان هناك عدد كبير من الاعلاميين لم تتوفر عنهم معلومات او معرفة بمواقع سجنهم ، والسبب الوحيد لحبسهم هو مجرد كتابة راي او مقترح ، بل ان احد الصحفيين كتب قبل اربع سنوات مقالا بعنوان الناس بحاجة الراتب ، وتمت مداهمة منزله بفرق وعربات وقوات متعددة وتهديد اسرته واقتياده الى مكان غير معلوم، ولم يتمكن احدا من اسرته من معرفه مكانه ، ولم تتوفر أي معلومات عن مصيره ، هل لايزال حيا ام هو متوفي .

أساليب القمع

واشار المصدر ان عصابات الحوثيين تمارس طرق واساليب قمعية لتكميم الافواه ومواجهة أي راي او مقترح ، وارهاب الناس ومنع تناقل أي مقاطع او صور او معلومات عن انتهاكاتهم المختلفة ، لذلك لزم عدد من الاعلاميين بمختلف تخصصاتهم الصمت والبقاء في منازلهم دون راي او انتقاد .

يقوم الحوثي لإسكات الاعلاميين بـ :

اعدام عدد من الاعلاميين

تعذيبهم والقيام بانتهاكات متعددة ضدهم

حبس البعض منهم

وضع غرامات مالية بمبالغ ضخمة