حقبة جديدة وأنبوب غاز و"عالم متعدد الأقطاب".. هذه أبرز نتائج قمة رئيسي روسيا والصين

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرى الرئيسان الروسي والصيني اليوم الثلاثاء مباحثات موسعة في موسكو، ووقعا وثيقتين تشكلان قاعدة للتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.



ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شراكة بلاده مع الصين بالإستراتيجية. وأكد أن موسكو مستعدة لتأمين كل ما يحتاجه الاقتصاد الصيني في مجال الطاقة، بما فيها الطاقة النووية، والغاز الطبيعي.



وأعلن بوتين أن بكين وموسكو توصلتا إلى اتفاق بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الضخم "قوة سيبيريا 2" الذي سيربط سيبيريا بشمال غرب الصين.



وقال بوتين في الكرملين "كل الاتفاقات أُبرمت"، موضحا أنه "مع دخول (المشروع) حيز الخدمة، سيمر 50 مليار متر مكعب من الغاز" عبر خط أنابيب الغاز هذا الذي يهدف إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم الروسية إلى الصين.



وأضاف أن روسيا على استعداد لتسهيل عمل الشركات الصينية في روسيا، بدلا من الشركات الغربية التي غادرت البلاد.



قاعدة للتعاون

كما أعلن بوتين أن المباحثات مع نظيره الصيني أسفرت عن توقيع وثيقتين مهمتين تشكلان قاعدة للتعاون بين البلدين.



وأضاف أن روسيا ستساعد في بناء محطات جديدة للطاقة النووية في الصين. وقال إن موسكو تستهدف زيادة معدلات الاستثمار مع الصين إلى حدود 200 مليار دولار خلال هذا العام



وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن بوتين ونظيره الصيني وقعا وثائق بشأن التعاون الإستراتيجي. ونقلت عن بوتين قوله "محادثاتي مع الرئيس الصيني كانت ناجحة وبناءة".



ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله إن الصين أكبر شريك تجاري واقتصادي لبلاده.



وقال الرئيس الروسي إن بلاده والصين يمكنهما حل المشكلات الأكثر تعقيدا، وفق تصريحات أوردتها وكالة إنترفاكس.



ونبه الرئيس الروسي إلى أن المحادثات مع شي لم تتجاهل الوضع في أوكرانيا، مضيفا "الغرب ليس مستعدا بعد لأن تكون خطة الصين للسلام في أوكرانيا الأساس لتسوية الصراع"



تعزيز التنسيق

بدوره، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تعمل على تحديث وتطوير أهداف الشراكة الكاملة مع روسيا حتى عام 2030.



وأبلغ شي بوتين بأنه يريد "تعزيز التنسيق" بين بكين وموسكو.



وأفاد تلفزيون الصين المركزي الرسمي اليوم الثلاثاء أن رئيس البلاد شي جين بينغ قال لرئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين إن على الدولتين تعزيز جودة وحجم التعاون الاقتصادي والتجاري.



وأكد شي جين بينغ أنه وقّع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقا يهدف إلى إدخال العلاقات بين بلديهما "حقبة جديدة" من التعاون.



وقال شي بحضور بوتين "وقعنا إعلانا حول تعميق الشراكة الإستراتيجية وعلاقات ثنائية تدخل حقبة جديدة".



مصالح الدول

وأوضح الرئيس الصيني أن بلاده وروسيا تبنيان عالما متعدد الأقطاب وتعارضان بشدة أي دول أو تكتلات تضر بمصالح الدول الأخرى.



وقال "علاقاتنا مع روسيا مهمة من أجل العالم والإنسانية"، وأكد أن بكين تتبنى موقفا محايدا بشأن الأزمة في أوكرانيا وتدعو للسلام والحوار



ووصل شي أمس الاثنين إلى موسكو في زيارة رسمية هي الأولى خارج بلده منذ فوزه في وقت سابق من الشهر الجاري بولاية رئاسية ثالثة في حدث غير مسبوق.



وفي ذات السياق، قال مساعد الرئيس الروسي إن بوتين قد يجري زيارة إلى الصين خلال العام الجاري.



ومن جانبه، قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن على الصين ألا تقدم مساعدات فتاكة إلى روسيا لدعم حربها "غير الشرعية" في أوكرانيا، وفق تعبيره.



(الجزيرة نت)